«Эвертон» — «Ливерпуль»: результат матча АПЛ, кто выиграл, какой счёт

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» сыграл вничью с «Ливерпулем». Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.

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На 71-й минуте встречи защитник «Эвертона» Конор Коуди отправил мяч в ворота «Ливерпуля», однако позже гол был отменён.

«Ливерпуль» имел большое территориальное преимущество, нанес восемь ударов в створ ворот «ирисок», но так и не смог пробить Джордана Пикфорда.

«Ливерпуль» набрал девять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Эвертон» (4 балла) — на 14-м месте.

В седьмом туре чемпионата Англии «Эвертон» сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Ливерпуль» на своём стадионе примет «Вулверхэмптон».

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