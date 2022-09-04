«МЮ» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч 6-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
Прогноз с коэффициентом 3.55 на матч «МЮ» — «Арсенал».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.60.
«Манчестер Юнайтед» крайне неудачно стартовал в нынешнем первенстве, проиграв двум не самым грозным коллективам, но реабилитировался в противостоянии с «Ливерпулем» (2:1). Дальше были весьма скромные виктории над «Саутгемптоном» (1:0) и «Лестером» (1:0).
«Арсенал» оставляет очень приятное впечатление от стартовых поединков и не зря лидирует в турнирной таблице, выиграв все пять туров. Справедливости ради, два последних матча с «Астон Виллой» (2:1) и «Фулхэмом» (2:1) получались сложными, ведь вырвать викторию удалось лишь в концовке.
По моему мнению, небольшое предпочтение стоит отдать хозяевам. «Дьяволы» всё-таки возвращаются, да и на родном стадионе будет гораздо проще. Безусловно, «канониры» очень хороши, но когда-то они начнут ошибаться. Возможно, на выезде им будет тяжело одержать шестую победу кряду».
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