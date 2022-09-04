«Динамо» — «Урал»: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт, кто забил

«Динамо» обыграло «Урал» в матче 8-го тура РПЛ. Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина». Итоговый счёт — 2:1.
Йоканович оценил игру «Динамо» в матче с «Уралом».
На 37-й минуте Денис Макаров подключил к атаке Сергей Паршивлюка, тот прострелил на Тюкавина, а Константин ушёл из-под опеки защитника, положил корпус и с лёта переправил мяч в ворота.
На исходе первого тайма Вячеслав Подберёзкин выполнил навес со стандарта, Эрик Бикфалви выиграл воздух и головой по уходящей траектории отправил мяч мимо Антона Шунина.
На 60-й минуте Макаров вернул бело-голубым лидерство, этот мяч оказался победным.
«Динамо» набрало 16 очков и вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Спартак». «Урал» с одним очком остаётся на последней строчке.
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