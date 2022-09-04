«Спартак» — «Сибирь»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Сибирь».
Ставка: победа «Спартака» за 2.20.
Первая игра «Спартака» в регулярном первенстве КХЛ сезона-2022/2023 удалась на славу. В соперничестве с «Амуром» красно-белые забросили победную шайбу за две минуты до финальной сирены. Илья Талалуев подкараулил ошибку соперника и установил итоговый счёт 3:2 в пользу москвичей.
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Игра выдалась непростой, Борис Миронов на пресс-конференции по делу пожурил хоккеистов. Но два очка есть — и это главное. Справедливости ради, ближайший соперник заметно опаснее скромного «Амура».
«Сибирь» удивила, обыграв в первом матче на выезде «Сочи» 2:0. Собственно, победу «снеговикам» принесли удачные действия Красоткина и Бека. Первый отстоял «на ноль», а канадский хоккеист к забитому голу прибавил результативный пас.
«Спартак», пожалуй, смотрится чуть веселее. Первое звено создало несколько голевых шансов и Хохлачёв забросил красивую шайбу. Второй подряд выездной матч для сибиряков будет серьёзным испытанием. Вполне вероятно, что «Спартак» воспользуется своим преимуществом в физической готовности и выиграет встречу. Рекомендуем изучить ставку «победа «Спартака» за коэффициент 2.20.
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