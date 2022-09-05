«Крылья Советов» — ЦСКА: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА в восьмом туре чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-синих.

Дзюба провёл третий матч в чемпионате Турции.

На матче работала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. ЦСКА не пропустил в третьем матче подряд.



ЦСКА имел серьёзное статистическое превосходство на протяжении всего матча, однако долгое время не мог воплотить преимущество в гол.

Единственный мяч состоялся на 79-й минуте. Защитник Игорь Дивеев замкнул подачу с углового от полузащитника Хесуса Медины. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оставил ворота на замке.



ЦСКА набрал 17 очков за восемь туров Российской Премьер-Лиги и располагается на третьей строчке. «Крылья Советов» с девятью баллами находятся на девятом месте.

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