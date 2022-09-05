«Крылья Советов» — ЦСКА: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА в восьмом туре чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-синих.
Дзюба провёл третий матч в чемпионате Турции.
На матче работала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. ЦСКА не пропустил в третьем матче подряд.
ЦСКА имел серьёзное статистическое превосходство на протяжении всего матча, однако долгое время не мог воплотить преимущество в гол.
Единственный мяч состоялся на 79-й минуте. Защитник Игорь Дивеев замкнул подачу с углового от полузащитника Хесуса Медины. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оставил ворота на замке.
ЦСКА набрал 17 очков за восемь туров Российской Премьер-Лиги и располагается на третьей строчке. «Крылья Советов» с девятью баллами находятся на девятом месте.
Осинькин назвал причины поражения «Крыльев Советов» от ЦСКА.
Слуцкий оценил дебют Дзагоева в «Рубине».
Михаил Кержаков обратился к Абаскалю после победы над «Спартаком».
«Ференцварош» Черчесова выиграл со счётом 6:0 в чемпионате Венгрии.
Мостовой: в первом тайме «Спартака» не было на поле.
- 5 сентября 2022
-
06:00
-
05:44
-
05:22
-
04:36
-
03:55
-
03:13
-
01:09
-
00:22
- 4 сентября 2022
-
21:52
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:22
-
07:00
-
06:52
-
06:17
-
06:00
-
05:36