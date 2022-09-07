Эксперты назвали шансы «Виктории Пльзень» отнять очки у «Барселоны» в Лиге чемпионов

7 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Виктория Пльзень». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
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Игра пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». «Виктория» — действующий чемпион Чехии.
Эксперты не сомневаются в победе «Барселоны»: поставить на каталонский клуб можно с коэффициентом 1.08. Успех чехов оценён в 41.00. Ставки на ничью принимаются за 13.50.
Если «Виктория» не проиграет, зайдёт коэффициент 10.0. Это 10% вероятности.
Аналитики ждут от встречи на «Камп Ноу» высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.29, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.77.
В случае, если забьют гости, сыграет коэффициент 2.44. На гол сине-гранатовых предлагают коэффициент 1.02. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.60.
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