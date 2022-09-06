«Боруссия» Д — «Копенгаген»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Д — «Копенгаген» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.84.



«Стартовый матч в Лиге чемпионов, он очень важен для Дортмунда, потому что в последнее время в Европе команда играла не очень удачно. Из последних семи матчей выиграны были только два. Сейчас вроде бы на бумаге неплохой старт в чемпионате, но был уже проигран домашний матч с «Вердером», когда вели 2:0. В двух последних матчах «Боруссия» ограничилась минимальными победами. Кстати, когда более 20 лет назад, в начале века, «Боруссия» и «Копенгаген» играли между собой, оба матча закончились победами Дортмунда — 1:0.



Где смотреть матч «Боруссия» — «Копенгаген».



Мне кажется, что оборона Дортмунда не так сильна, чтобы играть на ноль беспрерывно. Во-вторых, перед своей публикой старт в Лиге чемпионов, настроение должно быть прекрасным. Нужно показывать, что команда может ставить серьёзные задачи в Европе. Думаю, что ни в коем случае нельзя ограничиваться одним мячом. Жду от «Боруссии» атакующего футбола.



Брать тотал, что индивидуальный, что общий, здесь довольно сложно. Поэтому выберу ставку на победу «Боруссии» с форой (-1.5). Коэффициент — 1.84. Матч с «Вердером», который я упомянул, должен был научить игроков, что преимущество должно быть большим. Желательно делать его по ходу матча, а потом не расслабляться», — сказал Андронов.

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