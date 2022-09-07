«Боруссия» — «Копенгаген»: результат матча Лиги чемпионов, кто выиграл, кто забил

В Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» дортмундская «Боруссия» разгромила «Копенгаген» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G завершилась со счётом 3:0.
Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября.
Счёт был открыт на 35-й минуте, отличился Марко Ройс. На 42-й минуте Рафаэл Геррейру удвоил преимущество «Боруссии». Счёт до крупного на 83-й минуте довёл Джуд Беллингем. На 89-й минуте гости забили, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Таким образом, «Копенгаген» не смог уйти от крупного поражения.
В следующем туре «Боруссия» сыграет в гостях с «Манчестер Сити», а «Копенгаген» будет принимать «Севилью».
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