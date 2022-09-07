«Боруссия» — «Копенгаген»: результат матча Лиги чемпионов, кто выиграл, кто забил

В Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» дортмундская «Боруссия» разгромила «Копенгаген» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G завершилась со счётом 3:0.

Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября.

Счёт был открыт на 35-й минуте, отличился Марко Ройс. На 42-й минуте Рафаэл Геррейру удвоил преимущество «Боруссии». Счёт до крупного на 83-й минуте довёл Джуд Беллингем. На 89-й минуте гости забили, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Таким образом, «Копенгаген» не смог уйти от крупного поражения.



В следующем туре «Боруссия» сыграет в гостях с «Манчестер Сити», а «Копенгаген» будет принимать «Севилью».

Тухель объяснил сенсационное поражение «Челси» от загребского «Динамо».



10 лучших экспрессов на матчи Лиги чемпионов 7 сентября.

У «Ювентуса» одна победа в пяти последних матчах.



Донецкий «Шахтёр» сенсационно разгромил «Лейпциг» в Германии.



Мамаев: с карьерой у меня пока ничего, отдыхаю.



Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов 7 сентября — здесь.