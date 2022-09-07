«ПСЖ» — «Ювентус»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, как сыграл Месси

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «ПСЖ» принимал «Ювентус».

Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября.

Встреча закончилась победой парижан со счётом 2:1. Эта победа стала для подопечных Кристофа Галтье седьмой в восьми официальных матчах сезона.

Уже к середине первого тайма действующий чемпион Франции добился преимущества в два мяча.

Счёт был открыт уже на шестой минуте. Килиан Мбаппе забил, воспользовавшись результативной передачей Неймара. А уже на 22-й минуте французский нападающий оформил дубль. На этот раз ему ассистировал Ашраф Хакими.

В дебюте второго тайма Уэстон Маккенни сократил отставание итальянского клуба. Ему ассистировал Филип Костич. Больше забить командам так и не удалось.

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси попал в основной состав и провёл на поле 84 минуты, после чего был заменён на Карлоса Солера. Результативными действиями Месси не отметился.

Любопытно, что за 90 минут игры команды выполнили всего два угловых удара. Один из них исполнили футболисты «ПСЖ», ещё один — игроки «Ювентуса».

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