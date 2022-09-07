«Лейпциг» — «Шахтёр»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт, кто забил

В Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» прошёл матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» принимал донецкий «Шахтёр». Чемпион Украины победил в Лиге чемпионов впервые за восемь игр.

Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября.

Встреча закончилась победой «горняков» со счётом 4:1. Четыре из пяти голов в этой встрече были забиты после перерыва.



Уже на 16-й минуте Марьян Швед вывел действующего чемпиона Украины вперёд. На 57-й минуте Мохамед Симакан восстановил равновесие. Но уже через минуту Швед оформил дубль.

На 76-й минуте Михаил Мудрик забил третий мяч в ворота немецкого клуба, на 85-й минуте Лассина Траоре сделал счёт разгромным.



В группе F, помимо «Шахтёра» и «РБ Лейпциг», выступают «Селтик» и мадридский «Реал».



В следующем туре «Шахтёр» будет принимать «Селтик», а «РБ Лейпциг» отправится в гости к мадридскому «Реалу».

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