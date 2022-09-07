«Селтик» — «Реал» Мадрид: результат матча, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Селтик» проиграл мадридскому «Реалу». Встреча прошла на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября.

Все голы были забиты после перерыва. На 56-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, которому ассистировал полузащитник Федерико Вальверде.

Через четыре минуты полузащитник Лука Модрич упрочил преимущество испанского клуба. Результативную передачу отдал полузащитник «Реала» Эден Азар.

На 77-й минуте Азар отметился голом и довёл счёт до разгромного. В роли ассистента выступил защитник мадридцев Даниэль Карвахаль.



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