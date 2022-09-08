Эксперты назвали шансы Александра Головина забить «Црвене Звезде» в Лиге Европы

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Прогнозы на все матчи Лиги Европы — здесь.

Игра состоится в Белграде на стадионе «Райко Митич». За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который попал в заявку своей команды.

Шансы монегасков оцениваются чуть выше: поставить на победу «Монако» с коэффициентом 2.15. Успех сербов оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.



Аналитики ждут от игры в Белграде высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол «Монако» идёт с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Ставки на гол Александра Головина принимаются с коэффициентом 4.50. Это примерно 22% вероятности.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Карпин рассказал, почему Головин не вызван в сборную России.

Результаты всех матчей Лиги чемпионов 7 сентября.



Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную России.



Кавазашвили рассказал, чем Селихов лучше Максименко.



Тарасов: Баринов мучается в «Локомотиве».