Эксперты назвали шансы Александра Головина забить «Црвене Звезде» в Лиге Европы

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
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Игра состоится в Белграде на стадионе «Райко Митич». За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который попал в заявку своей команды.
Шансы монегасков оцениваются чуть выше: поставить на победу «Монако» с коэффициентом 2.15. Успех сербов оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Аналитики ждут от игры в Белграде высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол «Монако» идёт с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.
Ставки на гол Александра Головина принимаются с коэффициентом 4.50. Это примерно 22% вероятности.
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