СКА — «Авангард»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» СКА разгромил «Авангард» в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.

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Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Романа Ротенберга (0:0, 3:0, 1:1).



В середине второго периода Марат Хайруллин с передачи Игоря Ожиганова вывел СКА вперёд. На 35-й минуте Михаил Воробьёв в большинстве удвоил преимущество хозяев. Через 16 секунд Хайруллин в третий раз поразил ворота омичей.

На 45-й минуте судьи назначили буллит в ворота «Авангарда» за фол Владимира Ткачёва на Даниле Моисееве. Форвард СКА при этом неудачно врезался в борт и получил повреждение.

После видеопросмотра судьи приняли решение не только назначить буллит, но и выписать Ткачёву пятиминутный штраф, хотя по правилам должна быть применена лишь одна санкция. Однако Дмитрий Бучельников не реализовал попытку.



На 53-й минуте Алексей Береглазов отыграл один гол. На 59-й минуте Марат Хайруллин оформил хет-трик, установив окончательный счёт встречи. «Авангард» потерпел третье поражение в трёх матчах.

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