«Динамо Минск» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Минске на стадионе «Минск-Арена» местное «Динамо» уступило «Салавату Юлаеву» в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.
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Встреча завершилась победой подопечных Виктора Козлова со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).
На второй минуте Райан Спунер, забросив в большинстве с передачи Седрика Пакетта, вывел минчан вперёд. На исходе первого периода Александр Хмелевски после паса Александра Кадейкина провёл ответную шайбу.
На 38-й минуте Райан Спунер во второй раз принёс минчанам лидерство. На 50-й минуте Сергей Шмелёв при игре «пять на три» во второй раз поразил ворота хозяев.
На 53-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Владислав Картаев.
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