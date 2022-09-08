«Динамо Минск» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Минске на стадионе «Минск-Арена» местное «Динамо» уступило «Салавату Юлаеву» в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.

Прогнозы на все главные матчи дня — здесь.

Встреча завершилась победой подопечных Виктора Козлова со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).



На второй минуте Райан Спунер, забросив в большинстве с передачи Седрика Пакетта, вывел минчан вперёд. На исходе первого периода Александр Хмелевски после паса Александра Кадейкина провёл ответную шайбу.

На 38-й минуте Райан Спунер во второй раз принёс минчанам лидерство. На 50-й минуте Сергей Шмелёв при игре «пять на три» во второй раз поразил ворота хозяев.

На 53-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Владислав Картаев.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Губерниев: Федотов в самом деле скоро вернётся в ЦСКА.

Рябыкин объяснил, почему «Авангард» проиграл три матча подряд.

Овечкин улетел в США.



В Финляндии хотят создать сильнейшую хоккейную лигу Европы.



Вратарь сборной Словакии объяснил, почему не побоялся перейти в «Спартак».