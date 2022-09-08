«Айнтрахт» — «Спортинг»: результат матча Лиги чемпионов, кто выиграл, какой счёт

Во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче Банк Парк» местный «Айнтрахт» проиграл «Спортингу» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Это была первая игра «Айнтрахта» в Лиге чемпионов за всю историю. Немецкий клуб попал в турнир благодаря победе в Лиге Европы.

Встреча закончилась победой португальского клуба со счётом 3:0. Все три мяча были забиты «Спортингом» после перерыва.

На 65-й минуте счёт открыл Маркус Эдвардс. Ещё через две минуты Франсиску Тринкан удвоил преимущество клуба из Лиссабона. А точку в матче на 82-й минуте поставил Нуну Сантуш.



Помимо «Айнтрахта» и «Спортинга», в группе D выступают «Тоттенхэм Хотспур» и «Марсель».



В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» будет принимать «Тоттенхэм». В свою очередь, «Айнтрахт» отправится в гости к «Марселю».

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