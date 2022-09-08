«Тоттенхэм» — «Марсель»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Тоттенхэм» сломил сопротивление «Марселя» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Антонио Конте.

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В первой тайме голов зрители не увидели. В дебюте второго тайма Шансель Мбемба получил прямую красную карточку, в результате чего «Марсель» остался в меньшинстве.

У «Тоттенхэма» было территориальное преимущество, однако открыть счёт он сумел лишь в заключительные 15 минут игры. Бразильский нападающий Ришарлисон на 76-й и 81-й минуте смог реализовать голевые моменты лондонцев, ассистировали ему Иван Перишич и Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Тоттенхэма» со счётом 2:0.

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