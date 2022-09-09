«Салават Юлаев» — «Трактор»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ в Уфе

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало игры — в 17:00 мск.
Прогнозы на главные матчи дня в КХЛ — здесь.
Игра пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Обе команды провели по три матча, в которых одержали одну победу при двух поражениях.
Шансы «Салавата Юлаева» оцениваются чуть выше: поставить на победу уфимцев предлагается с коэффициентом 2.34. Успех челябинцев по итогам 60 минут доступен за 2.88. На ничью после трёх периодов дают 3.97.
Аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90.
Заключить пари на то, что победитель встречи будет определён только в серии буллитов, предлагается с коэффициентом 8.80.
Итоговый успех «Салавата» идёт за 1.80, победа «Трактора» с учётом овертайма и буллитов доступна за 2.12.
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