«Салават Юлаев» — «Трактор»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ в Уфе

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало игры — в 17:00 мск.

Прогнозы на главные матчи дня в КХЛ — здесь.

Игра пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Обе команды провели по три матча, в которых одержали одну победу при двух поражениях.

Шансы «Салавата Юлаева» оцениваются чуть выше: поставить на победу уфимцев предлагается с коэффициентом 2.34. Успех челябинцев по итогам 60 минут доступен за 2.88. На ничью после трёх периодов дают 3.97.



Аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90.

Заключить пари на то, что победитель встречи будет определён только в серии буллитов, предлагается с коэффициентом 8.80.

Итоговый успех «Салавата» идёт за 1.80, победа «Трактора» с учётом овертайма и буллитов доступна за 2.12.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Ларионов: в «Торпедо» нет эйфории.



МОК продлил санкции для российских спортсменов.



Польша, Латвия, Эстония и Литва запретили въезд российским спортсменам.

Вайсфельд: возвращение из НХЛ не оправдывает игру Радулова.

Финны готовят антироссийский переворот в хоккее. Что будет с КХЛ?