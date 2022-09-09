Карен Хачанов — Каспер Рууд: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/2 финала US Open

Известная в прошлом теннисистка Анна Чакветадзе дала прогноз на матч 1/2 финала US Open Карен Хачанов — Каспер Рууд.



Ставка: ТМ 16.5 эйса Хачанова за 1.85.



«Хачанов выдал матч жизни с Кирьосом в плане подачи. Никогда не видела, чтобы так здорово у него летела первая. И эйсов он сделал целую кучу — 30. У Кирьоса было всего на 1 больше, хотя Ник считается одним из лучших в этом компоненте. Но держать такое качество подачи матч за матчем очень сложно, даже если ты в идеальной форме. В прошлых встречах у Карена не всё так хорошо было. С Карреньо-Бустой всего 11 эйсов за пять сетов.



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И я предполагаю, что в полуфинале он подаст меньше 16.5 эйса. Тут важно понимать, что Рууд за последние год-два научился неплохо читать подачу оппонентов, к тому же он достаточно глубоко принимает. И точно будет делать это сегодня. Статистику игры Карена с Ником ему наверняка показали, да и нарезку встречи точно видел», — сказала Чакветадзе.



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