Эксперты назвали шансы Головина забить «Лиону» в чемпионате Франции

11 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лион». Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

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Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в заявку на матч. Встреча состоится в Монако на стадионе «Луи II».

Эксперты оценивают шансы «Монако» чуть выше: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех лионцев оценён в 2.79. Ставки на ничью принимаются за 3.78.



Аналитики ждут от встречи Лиги 1 высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол «Лиона» идёт с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.51.

Гол Александра Головина оценивается в 4.50. Это примерно 22% вероятности.

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