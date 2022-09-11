Эксперты назвали шансы Головина забить «Лиону» в чемпионате Франции

11 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лион». Начало встречи запланировано на 21:45 мск.
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Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в заявку на матч. Встреча состоится в Монако на стадионе «Луи II».
Эксперты оценивают шансы «Монако» чуть выше: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех лионцев оценён в 2.79. Ставки на ничью принимаются за 3.78.
Аналитики ждут от встречи Лиги 1 высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол «Лиона» идёт с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.51.
Гол Александра Головина оценивается в 4.50. Это примерно 22% вероятности.
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