«Наполи» — «Специя»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Кварацхелия

В матче 6-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Наполи» обыграл «Специю». Встреча проходила на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе и завершилась победой хозяев — 1:0.
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Единственный мяч «Наполи» был забит на исходе основного времени. На 89-й минуте с передачи Джанлуки Гаэтано отличился нападающий Джакомо Распадори.
Бывший полузащитник казанского «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте, результативными действиями не отметился.
После шести туров чемпионата Италии подопечные Лучано Спаллетти набрали 14 очков (на данный момент первое место), а команда Луки Готти — пять (14-е место).
В следующем матче «Наполи» сыграет с «Миланом», а «Специя» — с «Сампдорией».
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