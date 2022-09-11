«Интер» — «Торино»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Миранчук

В матче 6-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Интер» обыграл «Торино». Встреча проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась победой хозяев — 1:0.

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«Быки» с 51-й минуты играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил нападающий Арнальдо Санабрия. Единственный гол в концовке забил полузащитник «Интера» Марсело Брозович, ему ассистировал Николо Барелла.



Хорватский полузащитник «Торино» Никола Влашич, ранее выступавший за ЦСКА, провёл на поле все 90 минут. Российский хавбек Алексей Миранчук продолжает восстанавливаться после травмы, по этой причине он не был включён в заявку гостей на матч.



После шести туров чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 12 очков (на данный момент третье место), а «быки» — 10 (седьмое место). В следующем матче Серии А «Интер» сыграет с «Удинезе», а «Торино» — с «Сассуоло».

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