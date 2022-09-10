Диаз — Фергюсон: во сколько начало боя, где покажут UFC 279

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 279, в главном поединке которого встретятся известные американские бойцы Нейт Диаз и Тони Фергюсон.
Где бесплатно смотреть онлайн бой Диаз — Фергюсон.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого противостояния. Турнир начнётся приблизительно в 1:00 мск. Ориентировочное время начала боя между Диазом и Фергюсоном — не ранее 7:00 мск.
Напомним, из-за того, что Хамзат Чимаев не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира. Шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.
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