«Зенит» — «Оренбург»: прогноз Александра Бубнова на матч 9-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист, эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург».

Ставка: победа «Зенита» со счётом 3:0 за 7.00.

«Тут всё предельно ясно. Даже не знаю, что можно сказать об этом матче. Судите сами.

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«Зенит» на своём поле уничтожает всех подряд. На внутренней арене это продолжается давно. А «Оренбург» не взял ещё ни одного очка в гостях. Петербуржцы победят — и победят крупно.

Вопрос только в точном счёте. Угадать очень сложно, но я предположу, что будет 3:0. Гнаться за количеством голов «Зенит» не станет, ведь на носу Кубок России».

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