«Зенит» — «Оренбург»: прогноз Александра Бубнова на матч 9-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист, эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург».
Ставка: победа «Зенита» со счётом 3:0 за 7.00.
«Тут всё предельно ясно. Даже не знаю, что можно сказать об этом матче. Судите сами.
Кокорин провёл второй матч в чемпионате Кипра.
«Зенит» на своём поле уничтожает всех подряд. На внутренней арене это продолжается давно. А «Оренбург» не взял ещё ни одного очка в гостях. Петербуржцы победят — и победят крупно.
Вопрос только в точном счёте. Угадать очень сложно, но я предположу, что будет 3:0. Гнаться за количеством голов «Зенит» не станет, ведь на носу Кубок России».
Прогнозы на матчи дня — в одном месте.
10 лучших экспрессов на матчи дня.
Мостовой оценил решение Джеко и Пьянича бойкотировать матч с Россией.
На Украине требуют отменить матч Россия — Босния и Герцеговина.
«Ахмат» уволит Талалаева.
Карпин отреагировал на отказ Джеко и Пьянича играть со сборной России.
- 11 сентября 2022
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
07:20
-
07:11
-
06:49
-
06:40
-
06:22
-
06:00
-
05:39
-
05:04
-
04:30
-
04:26
-
03:42
-
03:07
-
02:56
-
01:30
-
00:27
- 10 сентября 2022
-
23:13
-
21:22
-
19:50
-
19:17
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:30