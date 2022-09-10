«Зенит» — «Оренбург». Конкуренты не дождутся осечки чемпиона

11 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на успех «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. А победа «Оренбурга» оценена в 26.00. Заключить пари на ничью предлагается за 9.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 11 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Зенит» — «Оренбург» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.00. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Оренбург» (11.09.2022)

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург» состоится 11 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 17:30 мск. Смогут ли оренбуржцы дать отпор действующему чемпиону России, который вновь набрал ход? Разбираемся вместе.

«Зенит» после восьми туров в РПЛ единолично возглавляет турнирную таблицу с 20 очками в активе. Продвигается по турнирной дистанции без поражений, выиграв в шести встречах и расписав две мировые — с «Ахматом» (0:0) и «Химками» (1:1). В последнем туре чемпионата России команда Сергея Семака добыла волевую победу над «Спартаком» (2:1), подчеркнув свои чемпионские амбиции.

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«Зенит» на старте сезона играл по схеме 4-3-3. В последнее время перестраивается на 4-2-3-1. Петербуржцы владеют мячом в среднем 61,0% игрового времени и эффективно используют территориальное преимущество. Проводят 42% матча в центре поля и 37% — у штрафной соперников. Игроки выполняют по 19 ударов по воротам и по 6,7 раза попадают в створ ворот (первый и третий показатели в чемпионате России). Забили 19 голов. По четыре мяча на счету Андрея Мостового и Малкома. Лишь пять игроков РПЛ забили больше.



Подопечные Сергея Семака только 21% игрового времени проводят в оборонительном блоке. Они выполняют в среднем по 15,1 отбора и осуществляют по 12,1 перехвата (шестой и 10-й результаты соответственно). Соперники нанесли 55 ударов в створ ворот сине-бело-голубых, а Даниил Одоевский и Михаил Кержаков за восемь туров пропустили лишь три мяча. Мощно.

Кирилл Кравцов, Магомед Оздоев, Станислав Крицюк, Юри Алберто и Артём Дзюба в межсезонье покинули «Зенит». В обратном направлении последовали Иван Куарежма и Густаво Мантуан (оба на правах аренды), Родригао, Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра. Некоторые из новичков очень здорово себя проявляют.

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Марцел Личка возглавил «Оренбург» летом 2020 года. По итогам сезона-2020/2021 ФНЛ команда финишировала на второй позиции турнирной таблицы, но не прошла процедуру лицензирования и осталась во втором футбольном дивизионе России. По итогам прошлого сезона заняла третье место и отвоевала право выступать в РПЛ в стыковых матчах с «Уфой».

Среди летних потерь «Оренбурга» выделяются Адесойе Ойеволе, Сергей Бреев, Николай Прудников (пять голов), Владимир Обухов (шесть голов) и Джоэль Фамейе (15 голов). Присоединились к команде Габриэль Флорентин, Кирилл Капленко, Александр Павловец, Батраз Гурциев, Иван Башич, Химми Марин.



Оба сезона в ФНЛ «Оренбург» под началом Марцела Лички входил в тройку самых результативных команд лиги. Чешский наставник после стартовых туров осознал бесперспективность игры по атакующей формации 4-1-4-1. Более опытные и кадрово подкованные соперники легко ловили оренбуржцев на контратаках. За стартовые четыре тура они пропустили 10 голов.



Тренерский штаб был вынужден вносить коррективы в тактический строй, перейдя на схему 3-4-3, точнее, её вариацию 3-4-2-1. Ситуация лишь немного улучшилась. В последних четырёх матчах чемпионата России команда пропустила восемь голов и суммарно 18 мячей за восемь туров. Лишь два клуба пропустили больше.

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«Оренбург» контролирует мяч в среднем 46% матча (12-й показатель). Выстроенная за два года линия атаки активна и в РПЛ. Игроки наносят по 17,1 удара, из которых 6,9 — в створ (третий и второй показатели). Порой подводит реализация. С другой стороны, оренбуржцы лишь раз покинули поле без результата, забив всего 12 голов.

Вне игры у «Оренбурга» Дмитрий Васильев, Александр Эктов и Дмитрий Воробьёв. Последние двое — игроки стартовой обоймы. Их отсутствие в грядущей встрече болезненное для команды. Особенно учитывая, что «Зенит» мощно выступает на старте турнирной дистанции.



Подопечные Семака отличаются производительной игрой в атаке. «Оренбург» с его проблемами в обороне — лёгкая добыча для действующего чемпиона России. Но недооценивать гостей не стоит. За восемь туров они лишь раз покинули поле без забитого гола. При таких раскладах, на наш взгляд, стоит присмотреться к ставке «обе забьют и П1». Букмекерские компании предлагают хороший коэффициент на этот исход — 2.70. В случае победы со ставки 1000 рублей выигрыш составит 2700 рублей.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург» 11 сентября 2022 года

«Зенит» и «Оренбург» придерживаются атакующего стиля игры и достаточно успешны в этом аспекте. За восемь туров они лишь по разу не сумели отметиться в воротах соперников. Петербуржцы как главные претенденты на чемпионство не могут допускать осечек в матчах с представителями нижней части турнирной сетки. Отсюда ставка на то, что обе забьют, а хозяева победят.



Ставка: обе забьют и «Зенит» победит за 2.70.

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