«ПСЖ» — «Брест»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Месси

«ПСЖ» обыграл «Брест» в матче 7-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и закончилась со счётом 1:0 в пользу действующего чемпиона Франции.
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Единственный мяч подопечные Кристофа Галтье забили на 30-й минуте. С передачи Лионеля Месси отличился форвард Неймар.
Гости имели отличную возможность сравнять счёт во втором тайме. На 71-й минуте они заработали пенальти, но Ислам Слимани не смог пробить Джанлуиджи Доннарумму.
Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси провёл на поле весь матч и отметился результативной передачей.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1. Парижане набрали 19 очков в семи турах. «Брест» с пятью очками занимает 17-е место.
В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет в гостях с «Лионом», а «Брест» будет принимать «Аяччо».
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