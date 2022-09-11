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«ПСЖ» — «Брест»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Месси

«ПСЖ» — «Брест»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Месси
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«ПСЖ» обыграл «Брест» в матче 7-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и закончилась со счётом 1:0 в пользу действующего чемпиона Франции.

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Единственный мяч подопечные Кристофа Галтье забили на 30-й минуте. С передачи Лионеля Месси отличился форвард Неймар.

Гости имели отличную возможность сравнять счёт во втором тайме. На 71-й минуте они заработали пенальти, но Ислам Слимани не смог пробить Джанлуиджи Доннарумму.

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси провёл на поле весь матч и отметился результативной передачей.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1. Парижане набрали 19 очков в семи турах. «Брест» с пятью очками занимает 17-е место.

В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет в гостях с «Лионом», а «Брест» будет принимать «Аяччо».

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