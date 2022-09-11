«Кадис» — «Барселона»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

На стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе местная одноимённая команда проиграла «Барселоне» в матче 5-го тура чемпионата Испании. Финальный свисток Карлоса Дель Серро Гранде зафиксировал разгромную победу гостей со счётом 4:0.

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Встреча была остановлена на долгое время из-за инфаркта у одного из болельщиков.



На 55-й минуте счёт в матче открыл Френки де Йонг, добивший мяч после ошибки вратаря «Кадиса» Ледесмы. В середине второго тайма счёт увеличил Роберт Левандовски, также забивший мяч после добивания.



На 82-й минуте матч был остановлен после того, как стало плохо одному из болельщиков. Пожилой фанат пережил инфаркт и был госпитализирован в ближайшую больницу. Также стало плохо и одному из операторов, однако он достаточно быстро пришёл в себя.

В концовке основного времени отличился Ансу Фати: Левандовски и испанец убежали на рандеву с вратарём, поляк не пожадничал и покатил на пустые ворота одноклубнику. В компенсированное время четвёртый мяч «Барселоны» забил Усман Дембеле.

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