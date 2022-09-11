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Нейт Диаз — Тони Фергюсон: прогноз букмекеров на бой UFC 279

Нейт Диаз — Тони Фергюсон: прогноз букмекеров на бой UFC 279
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В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 279, в главном поединке которого встретятся известные американские бойцы Нейт Диаз и Тони Фергюсон.

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«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого противостояния. Турнир начнётся приблизительно в 1:00 мск. Ориентировочное время начала боя между Диазом и Фергюсоном — не ранее 7:00 мск.

Фаворитом боя считается Тони Фергюсон. Ставки на Эль Кукуя принимаются с коэффициентом 1.70. Победа Нейта Диаза доступна за 2.25. Ничья идёт за 55.0.

Напомним, из-за того, что Хамзат Чимаев не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира. Шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.

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