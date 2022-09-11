Диаз — Фергюсон: букмекеры назвали вероятность нокаута на первой минуте

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 279, в главном поединке которого встретятся известные американские бойцы Нейт Диаз и Тони Фергюсон.



Где бесплатно смотреть онлайн бой Диаз — Фергюсон.

Ориентировочное время начала боя между Диазом и Фергюсоном — не ранее 7:00 мск.



Фаворитом боя считается Тони Фергюсон. Ставки на Эль Кукуя принимаются с коэффициентом 1.70. Победа Нейта Диаза доступна за 2.25. Ничья идёт за 55.0.

Если бой завершится до истечения первой минуты, зайдёт коэффициент 20.0. Это 5% вероятности.

Если поединок пройдёт всю дистанцию, сыграет коэффициент 2.00. Досрочное завершение боя идёт за 1.85.

Напомним, из-за того, что Хамзат Чимаев не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира. Шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.



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