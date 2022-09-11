Нейт Диаз — Тони Фергюсон: результат боя UFC 279, кто победил

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках главного боя американец Нейт Диаз встречался с соотечественником, Тони Фергюсоном.

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Бой завершился досрочной победой Диаза удушающим приёмом (гильотиной) в четвёртом раунде.



Теперь на счету Диаза 24 победы при 13 поражениях. Фергюсон выиграл 25 боёв и потерпел восемь поражений.



В предыдущем бою Нейт Диаз уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей. Тони Фергюсон потерпел поражения в четырёх предыдущих боях. Последним соперником американского бойца был Майкл Чендлер. Фергюсон проиграл тот бой нокаутом.



Напомним, в рамках соглавного боя вечера шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев удушающим приёмом в первом раунде одолел американца Кевина Холланда.

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