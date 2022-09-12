Букмекеры оценили шансы Дзюбы забить действующему чемпиону Турции

12 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Трабзонспор». Начало встречи запланировано на 21:00 мск.

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Игра пройдёт в Адане на стадионе «Ени Адана». Российский нападающий хозяев Артём Дзюба попал в заявку на игру.

«Трабзонспор» — действующий чемпион Турции. «Адана Демирспор» в минувшем сезоне занял девятое место.

Эксперты отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «Адана Демирспор» предлагается с коэффициентом 2.45. Успех «Трабзонспора» оценён экспертами в 2.97. Ставки на ничью принимаются за 3.58.



Аналитики ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Ставки на гол Артёма Дзюбы принимаются с коэффициентом 2.80. Это примерно 35% вероятности. Дубль россиянина доступен за 12.0.

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