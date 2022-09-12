«Факел» — «Локомотив»: результат матча РПЛ, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» обыграл московский «Локомотив». «Локомотив» впервые в 2022 году потерпел три поражения подряд.
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Встреча проходила на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.
«Факел» открыл счёт в добавленное к первому тайму время — на 45+4-й минуте голом отметился Евгений Морозов.
Воронежцы удвоили своё преимущество на 58-й минуте. На этот раз автором забитого мяча стал Ираклий Квеквескири. Финальный свиток арбитра зафиксировал победу хозяев.
«Локомотив» набрал девять очков в девяти матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (7) — на 14-м месте.
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