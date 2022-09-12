Прогноз с коэффициентом 3.40 на матч «Марсель» — «Айнтрахт» в Лиге чемпионов

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Айнтрахт», который состоится во Франции 13 сентября.
Ставка: победа «Марселя» всухую за 3.40.
«Марсель» проиграл в 1-м туре «Тоттенхэму» со счётом 0:2 в Лондоне. Игор Тудор достаточно плодотворно поработал с командой в межсезонье. Его подопечные изучили новый тактический рисунок, что привело к беспроигрышной серии в национальном первенстве Франции (шесть побед и один ничейный исход).
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Вполне вероятно, что «Марсель» сумел бы не проиграть «шпорам», но хозяев подвело удаление их защитника в начале второго тайма. Конечно, вдесятером отбиваться в гостях против команды Антонио Конте было очень сложно.
«Айнтрахт» крайне нестабилен в последних встречах. После двух ярких побед в Бундеслиге «орлы» уступили «Спортингу» в 1-м туре Лиги чемпионов. Решающий удар португальцы нанесли во втором тайме, когда забили в ворота Кевина Траппа три безответных мяча. Подопечные австрийского специалиста Гласнера владели мячом, но соперник безжалостно наказывал за ошибки в обороне.
По сравнению с «Айнтрахтом» хозяева выглядят более боеспособным коллективом. «Марсель» уверенно атакует, используя фланги. В центре поля Маттео Гендузи ведёт игру команды. В защите бывший спартаковец Самуэль Жиго традиционно хорош в верховой борьбе и практически не фолит при отборе мяча. А в минувшем туре даже забил дебютный гол, который оказался победным! Гости ослаблены травмами нескольких ведущих футболистов.
Любители рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах могут взять победу «Марселя» всухую за 3.40. В двух последних проигранных матчах «Айнтрахт» не забил. Вариант попроще — лобовая победа французов, на него дают около двойки.
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