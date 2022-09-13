«Эмполи» — «Рома»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Эмполи» проиграл «Роме» в матче 6-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась победой гостей — 2:1.
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В середине первого тайма аргентинский нападающий римлян Пауло Дибала оказался первым на мяче после отскока и отправил его в ворота соперника — 1:0.
На исходе первого тайма «Эмполи» удалось отыграться: словенский защитник синих Петар Стоянович выполнил навес в штрафную, который замкнул хавбек Филиппо Бандинелли.
Победный мяч на 71-й минуте после навеса Дибалы забил английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам. Шесть минут спустя полузащитник римлян Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти.
После шести туров чемпионата Италии «Эмполи» занимает 16-е место (четыре очка), а «Рома» — пятое (13 очков). В следующем матче турнира подопечные Паоло Дзанетти сыграют с «Болоньей», а команда Жозе Моуринью — с «Аталантой».
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