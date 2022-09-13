«Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.60.

«Ливерпуль» как-то совсем неважно стартовал в нынешнем первенстве, а ничейный результат с «Эвертоном» (0:0) в мерсисайдском дерби опустил его на седьмую позицию.

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Более того, ливерпульцы провалились в 1-м туре Лиги чемпионов, по всем статьям проиграв «Наполи» (1:4). И это они ещё легко отделались, команда Спаллетти вполне могла забить шесть-семь раз. Но и так получилось очень чувствительно.



«Аякс» не пропускает во внутреннем первенстве на протяжении четырёх туров, уверенно возглавляя турнирную таблицу за счёт стопроцентного результата. На днях получилось переиграть «Херенвен» (5:0), а в рамках Лиги чемпионов амстердамцы уничтожили «Рейнджерс» со счётом 4:0.



По моему мнению, ставка в пользу англичан всё-таки будет оптимальной, несмотря на все их многочисленные проблемы. Класс игроков Клоппа очень высокий, да и дома будет поддержка запредельной, ведь нужно реабилитироваться за осечки.

Просто не будет, «Аякс» — очень крепкий соперник, однако на «Энфилде» я выберу победу хозяев. Вряд ли она будет разгромной, но мерсисайдцам сейчас нужны любые три очка».

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