«Порту» — «Брюгге»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, кто забил

«Порту» проиграл «Брюгге» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Команды играли на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу бельгийского клуба.
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На 15-й минуте Ферран Жутгла реализовал пенальти. Спустя две минуты после начала второго тайма Камаль Сова с передачи Феррана Жутглы укрепил преимущество бельгийского клуба. Затем голами отметились Андреас Сков Ольсен и Антонио Нуса.
После сегодняшней игры команда Карла Хуфкенса лидирует в квартете B. На втором месте располагается «Байер», третье и четвёртое места занимают «Атлетико» и «Порту» соответственно.
Сегодня леверкузенцы обыграли «матрасников» со счётом 2:0. Голы были забиты на 84-й и 87-й минутах.
Все результаты матчей Лиги чемпионов 13 сентября.
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Хави: «Барселона» прощала, «Бавария» не прощает. В этом вся разница.
«Ливерпуль» вырвал победу над «Аяксом» на 89-й минуте.
«Интер» одержал вторую победу подряд после поражения от «Баварии».
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