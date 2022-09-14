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«Амкал» — «Звезда»: эксперты назвали шансы любителей выбить клуб Комбарова из Кубка России

«Амкал» — «Звезда»: эксперты назвали шансы любителей выбить клуб Комбарова из Кубка России
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14 сентября состоится матч 1/64 финала Кубка России «Амкал» — «Звезда». Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Ещё больше прогнозов на главные матчи дня — здесь.

Игра пройдёт на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Главным тренером «Звезды» является бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех москвичей оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Проход «Амкала» в следующую стадию идёт за 2.37, итоговый успех «Звезды» доступен за 1.60.

Букмекеры сомневаются, что матч «Амкал» — «Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95.

Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

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