«Амкал» — «Звезда»: эксперты назвали шансы любителей выбить клуб Комбарова из Кубка России

14 сентября состоится матч 1/64 финала Кубка России «Амкал» — «Звезда». Начало встречи запланировано на 13:00 мск.
Ещё больше прогнозов на главные матчи дня — здесь.
Игра пройдёт на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Главным тренером «Звезды» является бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех москвичей оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.
Проход «Амкала» в следующую стадию идёт за 2.37, итоговый успех «Звезды» доступен за 1.60.
Букмекеры сомневаются, что матч «Амкал» — «Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95.
Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Пьянич объяснил, почему отказался играть со сборной России.
Все результаты матчей Лиги чемпионов 13 сентября.
Хави: «Барселона» прощала, «Бавария» не прощает. В этом вся разница.
Йоканович пообещал, что «Динамо» будет бороться за самые высокие места.
Казахстан, Азербайджан и Узбекистан не намерены играть со сборной России.
- 14 сентября 2022
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
- 13 сентября 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:38
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15