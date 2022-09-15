Сауль Альварес — Геннадий Головкин: когда бой, где покажут, прогнозы на бой, кто фаворит

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес. Канело будет защищать пояса WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Вечера бокса начнётся 18 сентября в 5:00 мск. Канело и Головкин должны выйти на ринг ориентировочно в 9:00 мск. Российские телеканалы не будут транслировать данный поединок, но следить за ним вы сможете в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Фаворитом боя эксперты назвали Альвареса, который одержал победу в прошлой очной встрече боксёров. Поставить на его успех можно с коэффициентом 1.23. Триумф Геннадия Головкина оценён коэффициентом 5.45.
В первом бою соперники дошли до судейского решения, а вердиктом стала ничья. Поставить на то, что в очередной раз не удастся выявить победителя, можно за 29.0.
На победу казахстанского боксёра нокаутом можно поставить с коэффициентом 9.00. Если Альварес отправит Головкина в нокаут, сыграет коэффициент 3.45. Аналитики уверены, что поединок продлится всю дистанцию и оценили тотал больше 11.5 раунда – 1.62. Сыграть на тотал меньше 11.5 раунда можно за коэффициент 2.45.
В последнем бою Канело встретился с российским спортсменом – Дмитрием Биволом. Неожиданно мексиканец оказался слабее и проиграл единогласным решением судей (113:115). Казахстанский боксёр в своём предыдущем поединке выиграл техническим нокаутом японца Риото Мурату.
Экспрессы на матчи дня — здесь.
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