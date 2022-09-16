«Спартак» — «Факел»: результат матча Кубка России, какой счёт, авторы голов

15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» прошла встреча 2-го тура группового этапа Кубка России, в которой московский «Спартак» принимал воронежский «Факел».
Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Игра завершилась со счётом 3:0. «Спартак» разгромил «Факел» второй раз за три недели.
Прогнозы на главные матчи дня — здесь.
Красно-белые сумели выйти вперёд уже в дебюте встречи. На четвёртой минуте нападающий московской команды Павел Мелёшин сумел отличиться за свою команду, забив в ворота стража «Факела» Алексея Городового.
На 34-й минуте «Спартак» сумел забить второй гол в ворота «Факела» — после передачи Михаила Игнатова отличился нападающий москвичей Квинси Промес. Благодаря этому мячу голландец обогнал Андрея Тихонова по голам за «Спартак».
На 76-й минуте защитник красно-белых Георгий Джикия отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который уверенно реализовал голевой момент.
Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Спартака» — 3:0. Стоит отметить, что «Спартак» выиграл в Кубке России шесть матчей кряду с общим счётом 16:2.
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