«Астон Вилла» — «Саутгемптон». У Джеррарда закончатся поводы для гордости

16 сентября состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Астон Виллы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08, а успех «Саутгемптона» оценивается аналитиками в 3.68. Ничья доступна за 3.78.

10 лучших ставок на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Саутгемптон» 16 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.08, тогда, как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Саутгемптон» (16.09.2022)

В английской Премьер-лиге не состоялся 7-й тур из-за объявленного в стране траура после смерти королевы Елизаветы II. Матчи 8-го тура тоже находились под угрозой срыва, но в результате семь из 10 встреч состоятся согласно расписанию. Одна из них пройдёт во втором по величине городе страны. «Астон Вилла» принимает «Саутгемптон».

К очной встрече обе команды подходят с позиций в нижней половине турнирной таблицы, и у «Саутгемптона» дела идут чуть лучше. «Святые» одержали две победы – над «Лестером» и «Челси». Плюс они сыграли вничью с «Лидсом». Как итог – семь очков и 12-е место.

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У «Астон Виллы» за те же шесть матчей на три балла меньше. В активе подопечных Стивена Джеррарда всего одна победа – во 2-м туре удалось обыграть «Эвертон». Также была добыта одна ничья, зато какая! Бордово-голубые стали второй командой в сезоне, которая смогла отобрать очки у «Манчестер Сити» – 1:1.



Особое внимание стоит обратить и на неудачи. Календарь у «Саутгемптона» был несколько тяжелее. Вряд ли кто-то бросит в подопечных Ральфа Хазенхюттля камень за поражения во встречах с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». А вот матч с «Вулверхэмптоном» мог сложиться куда лучше. Как минимум на ничью в игре с «волками» команда заработала и даже сравняла счёт, но гол был отменён после видеопросмотра эпизода.

У «Астон Виллы» на одно поражение больше. Среди победивших команду Стивена Джеррарда есть вечный середняк – «Кристал Пэлас» и «Борнмут», который год играл в Чемпионшипе. К слову, после победы над бирмингемцами «Борнмут» пропустил в сумме 16 мячей от «Ман Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля».

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Среди обидчиков Стивена Джеррарда числится и лидирующий в АПЛ «Арсенал», а также участник еврокубков «Вест Хэм». При этом матч с «канонирами» мог закончиться разгромным поражением, но лондонцы выжали из 22 ударов по воротам всего два гола и один мяч пропустили. А вот встреча с «молотобойцами» вышла относительно равной, и ничья была бы справедливым исходом.

Примечательно, что на старте сезона «Астон Виллу» называли одним из претендентов на место в еврокубках, а «Саутгемптону» пророчили борьбу за выживание. Старт сезона резко перевернул представление о потенциале команд. Показательно, что над Стивеном Джеррардом даже нависла угроза увольнения, но ничейный матч с «Манчестер Сити», вероятно, отсрочил возможно неизбежное решение руководства.



Сценарии матчей между «Астон Виллой» и «Саутгемптоном» в последнее время сильно зависят от того, кто является хозяином поля. Последние четыре встречи между этими командами в Саутгемптоне принесли в сумме шесть голов, а две победы достались хозяевам. Гостям повезло лишь однажды.



Сравнивая статистические показатели в первых шести турах, мы можем заметить следующую закономерность. «Святые» не только чаще побеждают и больше забивают, но и превосходят соперника по ударам по воротам (11,83 на 9,33). при этом чаще в среднем попадают в створ (3,67 на 3,00) и больше подают угловых (4,17 на 3,17).

При этом обе команды делят четвёртое место по количеству пропущенных голов. По совокупности факторов логичной смотрится ставка на то, что гости не проиграют и тотал будет больше 2.5 мяча. Поставить на это можно с коэффициентом 3.31. Так и поступим.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Саутгемптон» 16 сентября 2022 года

Над Стивеном Джеррардом сгущаются тучи. Сейчас бирмингемцы рады зацепить хотя бы одну победу. «Святые» начинали сезон в статусе аутсайдера, но перевернули представление о себе, одержав победы над «Лестером» и «Челси». Матчи команд в Бирмингеме в последнее время радуют большим количеством забитых голов. Да и в текущем сезоне «Саутгемптон» и «Вилла» входят в пятёрку много пропускающих команд АПЛ. «Святые», тем не менее, выглядят намного солиднее «Астон Виллы» сейчас и способны увезти как минимум один балл.

Ставка: «Саутгемптон» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 3.31.

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