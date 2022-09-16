«Майнц» — «Герта»: эксперты назвали шансы команды Сандро Шварца набрать очки

16 сентября состоится матч 7-го тура Бундеслиги «Майнц» — «Герта». Начало игры запланировано на 21:30 мск.



10 лучших экспрессов на сегодня.



После шести туров «Майнц» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. У клуба из Берлина ситуация сложнее: подопечные Сандро Шварца идут на 15-й позиции, набрав в шести матчах пять очков.



Фаворитами считаются хозяева: в букмекерских конторах можно поставить на победу «Майца» с коэффициентом 1.70. Успех «Герты» оценивается аналитиками в 4.90. Поставить на ничью можно за 4.10.



По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.15, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.75.



На гол «Майнца» дают коэффициент 1.13, а гол гостей оценивается в 1.50. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах предлагают за 1.76.



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