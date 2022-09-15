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«Майнц» — «Герта», прогноз на матч Бундеслиги 16 сентября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Майнц» — «Герта». Сандро Шварц поймал удачу за хвост
Михаил Коробов
«Майнц» — «Герта»: прогноз на матч Бундеслиги
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Под руководством бывшего тренера московского «Динамо» берлинцы заметно прибавили и обыграли «Аугсбург». Курс верный.

16 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Германии «Майнц» — «Герта». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Майнца в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех берлинцев оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Прогнозы на матчи дня — здесь.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Майнц» — «Герта» 16 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Майнц» — «Герта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Германии «Майнц» — «Герта» (16.09.2022)

Германия - Бундеслига. 7-й тур
16 сентября 2022, пятница. 21:30 МСК
Майнц
Майнц
Не начался
Герта
Берлин

Позади матчи первого раунда Кубка Германии, а также шесть туров немецкой Бундеслиги. На 16 сентября запланирована интересная встреча, которая откроет программу 7-го тура. На стадионе «Мева-Арена» в Майнце померяются силами местный «Майнц» и «Герта». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

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По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Германии «Майнц» занял восьмое место. Это далеко не первый раз, когда «карнавальники» подобным образом (в середине турнирной таблицы) заканчивают сезон. Они давненько зарекомендовали себя в роли крепкого, но весьма нестабильного середняка.

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Текущий сезон команда из одноимённого города начала с закономерной победы в матче первого раунда Кубка Германии со скромным «Эрцгебирге» (3:0). Затем она обыграла двух аутсайдеров — «Бохум» (2:1) и «Аугсбург» (2:1) в матчах 1-го и 3-го туров немецкой Бундеслиги, а также сыграла вничью с ныне лидирующим «Унионом» (0:0) во встрече 2-го тура.

Однако сказка длилась недолго. В 4-м туре чемпионата Германии подопечные Бо Свенссона потерпели разгромное поражение от «Байера» (0:3). А в двух следующих турах они с минимальным перевесом обыграли мёнхенгдабахскую «Боруссию» Даниэля Фарке (1:0) и уступили «Хоффенхайму» (1:4).

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А вот «Герта» по итогам прошлого сезона чуть было не вылетела во Вторую Бундеслигу. Она финишировала на 16-й позиции в чемпионате Германии и не без труда обыграла в переходных встречах «Гамбург». В первом матче бело-голубые потерпели поражение со счётом 0:1, а в ответном одержали победу — 2:0.

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Летом руководство «Герты» приняло решение о смене наставника. Главным тренером клуба стал Сандро Шварц. Как мы помним, под его руководством московское «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место в чемпионате России, а также впервые за 10 лет добралось до финала Кубка России.

Стартовал у руля новой команды Шварц неудачно — с двух поражений кряду. Сначала его подопечные уступили в матче первого раунда Кубке Германии брауншвейгскому «Айнтрахту» (4:4, в серии пенальти 5:6), а затем проиграли «Униону» (1:3) во встрече 1-го тура немецкой Бундеслиги. Зато после этого дела пошли в гору.

За последние пять матчей в чемпионате Германии берлинцы уступили лишь дважды и оба раза с минимальным перевесом — мёнхенгладбахской «Боруссии» (0:1) и дортмундской «Боруссии» (тоже 0:1). Также они сыграли вничью с действующим победителем Лиги Европы — франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1) и «Байером» (2:2). Победу одержали над «Аугсбургом» (2:0).

Бросается в глаза то, что за этот период бело-голубые пропустили только пять мячей. Очевидно, Сандро Шварц здорово подлатал оборонительную линию. Но и про игру в атаке не забыл. В четырёх из пяти последних матчей в чемпионате Германии берлинцы нанесли больше ударов, чем оппоненты. Не сумели перебить они лишь дортмундскую «Боруссию» (13-22).

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Выходит, Шварцу осталось поработать с подопечными лишь над реализацией моментов. Думаем, в предстоящем матче «Герта» как минимум не проиграет. Благодаря экс-наставнику московского «Динамо» она смотрится с каждым новым матчем всё лучше и лучше. Возьмём Х2 за коэффициент 2.23.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Майнц» — «Герта» 16 сентября 2022 года

Безусловно, «Майнц» не относится к слабым и неудачливым клубам. Тем не менее он очень нестабилен. После серии хороших выступлений клуб вполне может выдать ряд провальных. Показательно и то, что «карнавальники» совсем недавно проиграли «Байеру», да ещё и с разгромным счётом. «Герта» же сыграла со «львами» вничью. При этом нанесла больше ударов, чем оппонент, в том числе в створ. Думается, берлинцам по силам отнять очки у клуба из Майнца.

Ставка: «Герта» не проиграет за коэффициент 2.23.

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