Сауль Альварес — Геннадий Головкин: ставка Оскара де ла Хойи с коэффициентом 7.50

Легендарный в прошлом боксёр, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя дал прогноз на бой Сауль «Канело» Альварес — Геннадий Головкин.



Ставка: победа Альвареса нокаутом за 7.50.



«Я думаю, что Канело нокаутирует GGG в третьем бою. Послушайте, я промоутировал оба боя (в 2017 и 2018 годах). Я думаю, что Головкин потерял шаг или два с момента их матча-реванша в сентябре 2018 года.

Это и будет разницей, когда они встретятся снова. Я думаю, что в этот раз Канело победит его ещё легче и нокаутирует его», — сказал де ла Хойя.

Это будет уже третий бой между ними. Первый завершился ничьей, а во втором победу раздельным решением судей праздновал мексиканец.

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