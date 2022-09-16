Прогноз на матч «Майнц» — «Герта» в чемпионате Германии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Майнц» — «Герта» от авторов Betassist.
Ставка: победа «Герты» с форой (+1) за 1.73.
«Майнц» завершил прошлый розыгрыш Бундеслиги на восьмой строчке. От границ зоны еврокубков «карнавальщики» финишировали на расстоянии девяти очков. Несмотря на то что в межсезонье удалось сохранить лидеров атаки, а также повысить конкуренцию в середине поля, команда неважно играет впереди на стартовом отрезке.
10 лучших экспрессов на сегодня.
«Майнц» продолжает играть по схеме 3-4-2-1 и придерживается атакующего стиля с элементами быстрых контратак, выполняя по 13,5 перехвата мяча за игру. Это, между прочим, лучший показатель в чемпионате Германии. Команда не стремится владеть мячом и без проблем отдаёт территорию. На фоне спада у прошлогоднего голеадора Жонатана Буркардта команда не впечатляет результативностью, забив лишь шесть голов за шесть встреч.
«Герта» в минувшем сезоне была близка к понижению во Вторую Бундеслигу. Она финишировала на 16-й строчке и не без труда переиграла в переходных матчах «Гамбург». После чего снова решилась на перестановки.
Летом команду возглавил Сандро Шварц, под началом которого московское «Динамо» в прошлом сезоне финишировало на третьем месте и впервые за 10 лет пробилось в финал Кубка России. Пока бело-голубые не впечатляют результатами на стартовом отрезке, выиграв лишь в одном матче при двух мировых и трёх поражениях. Но и тут стоит отметить непростой стартовый календарь.
Словом, недооценивать гостей не стоит. Возьмём победу «Герты» с форой (+1) с коэффициентом 1.73. Предпосылок для уверенной победы «Майнца» не видно.
Ещё больше прогнозов на главные матчи дня — здесь.
В Грузии раскритиковали Гагнидзе за игру в московском «Динамо».
Федотов пообещал, что ЦСКА не допустит недооценки «Торпедо».
Кокорин забил первый гол за 665 дней.
Защитник «Динамо» Лаксальт сравнил РПЛ и итальянскую Серию А.
«Текстильщик» предложил провести товарищеский матч со сборной России.
- 16 сентября 2022
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:00
-
12:00
-
11:37
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:15
-
04:30
-
03:45
-
03:00
- 15 сентября 2022
-
22:48
-
21:53
-
20:46
-
19:40
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30