Альварес — Головкин 3: прогноз Кости Цзю на бой

Российский и советский боксёр, экс абсолютный чемпион мира Константин Цзю сделал прогноз на бой мексиканца Сауля Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина.

Ставка: победа Канело за 1.22.

«Несмотря на то что я болею за Гену всем сердцем, он определённо является явным аутсайдером в связи с возрастом и проигрышем в предыдущем бою.

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Пик его прошёл, если был бы тот же запал, что и раньше, преподнёс бы сюрприз. Альварес сейчас тоже не в лучшем состоянии, так как проиграл бой с Биволом.

Всё-таки ставлю на победу Канело за 1.22».

Напомним, это уже третий бой между Канело и Головкиным. В первом поединке, прошедшем в 2017 году, судьи зафиксировали ничью. В реванше, который состоялся спустя год, решением большинства судей победил Альварес.

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