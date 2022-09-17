Альварес — Головкин 3: прогноз Кости Цзю на бой

Российский и советский боксёр, экс абсолютный чемпион мира Константин Цзю сделал прогноз на бой мексиканца Сауля Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина.
Ставка: победа Канело за 1.22.
«Несмотря на то что я болею за Гену всем сердцем, он определённо является явным аутсайдером в связи с возрастом и проигрышем в предыдущем бою.
Прогнозы на матчи дня — здесь.
Пик его прошёл, если был бы тот же запал, что и раньше, преподнёс бы сюрприз. Альварес сейчас тоже не в лучшем состоянии, так как проиграл бой с Биволом.
Всё-таки ставлю на победу Канело за 1.22».
Напомним, это уже третий бой между Канело и Головкиным. В первом поединке, прошедшем в 2017 году, судьи зафиксировали ничью. В реванше, который состоялся спустя год, решением большинства судей победил Альварес.
Сауль Альварес рассказал о своей мотивации перед боем с Головкиным.
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- 17 сентября 2022
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