«Пари НН» — «Оренбург»: где смотреть онлайн, прямой эфир, какой канал покажет

Игра 10-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Оренбургом» состоится 18 сентября, а стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Посмотреть встречу в прямом эфире можно будет на Матч Премьер.
Прогнозы на матчи РПЛ — здесь.
Эксперты уже дали прогноз: они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Пари НН» можно с коэффициентом 2.08. Успех «Оренбурга» аналитики оценили в 3.80. Поставить на ничью предлагается за 3.52.
Эксперты сомневаются, что встреча получится результативной. На тотал больше 2.5 мяча дают коэффициент 2.18. Тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.76.
Поставить на гол «Пари НН» можно в букмекерских конторах за 1.27, а на то, что забьёт «Оренбург» – за 1.52. Вариант «обе забьют» эксперты оценили коэффициентом 1.90.
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