«Рома» — «Аталанта»: результат матча чемпионата Италии, какой счёт, кто забил

Сегодня, 18 сентября, в 7-м туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Рома» принимала «Аталанту» (Бергамо). Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась поражением хозяев — 0:1. В качестве главного арбитра на матче работал Даниэле Киффи.

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Единственный мяч на 35-й минуте с передачи датского нападающего Расмуса Хёйлунна забил защитник бергамасков Джорджио Скальвини. На 57-й минуте за устные оскорбления арбитра был удалён главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.



Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Италии римляне набрали 13 очков (на данный момент шестое место), а бергамаски — 17 очков, возглавив турнирную таблицу (у «Милана» и «Наполи» — матч друг с другом в запасе). После паузы на матчи сборных «Рома» сыграет с миланским «Интером», а «Аталанта» — с «Фиорентиной».

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