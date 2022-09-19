«Милан» — «Наполи»: результат матча Серии А, какой счёт, кто забил, как сыграл Хвича

18 сентября в 7-м туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Милан» принимал «Наполи». Встреча завершилась поражением хозяев — 1:2.
Первый тайм завершился со счётом 0:0. В начале второй половины игры защитник «Милана» Серджино Дест, вышедший на замену в перерыве, нарушил правила в своей штрафной на нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии, за что был назначен пенальти. Его на 55-й минуте реализовал полузащитник неаполитанцев Маттео Политано.
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«Россонери» отыгрались на 69-й минуте — с передачи французского защитника Тео Эрнандеса отличился его соотечественник, нападающий Оливье Жиру. Однако через девять минут «Наполи» забил победный мяч. Защитник неаполитанцев Мариу Руй выполнил точную подачу в штрафную, где в ворота «Милана» мяч головой переправил вышедший на замену форвард Джованни Симеоне.
После семи сыгранных матчей в чемпионате Италии миланцы набрали 14 очков (пятое место), а неаполитанцы — 17 очков (первое место). После паузы на матчи сборных «Милан» сыграет с «Эмполи», а «Наполи» — с «Торино».
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