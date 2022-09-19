«Торпедо» — «Витязь»: ставка Германа Титова на игру КХЛ 19 сентября

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Витязь».
Ставка: ТБ 5 за 1.68.
«Торпедо» отдыхало на день больше, и это станет одним из решающих факторов. Тем более что «Витязю» в субботу пришлось играть тяжелейшую, выматывающую встречу с никитинским «Локомотивом». Поставил бы на уверенную победу хозяев. Подмосковная команда на старте тоже смотрится очень хорошо, но свежесть и креатив делают фаворитами подопечных Игоря Ларионова.
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
Думаю, что голов будет немало. «Торпедо» даже против сверхоборонительного «Спартака» сумело создать немало моментов и победить в овертайме. «Витязь» так закрываться точно не сможет.
Болельщики Нижнего Новгорода увидят яркую зрелищную перестрелку с множеством заброшенных шайб. Так что выбираю ставку на тотал больше 5 шайб», — сказал Титов.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Ещё один прогноз на матч «Торпедо» — «Витязь», кф 4.43.
Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 6.00.
Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».
Российских хоккеистов допустят до выступления на Кубке мира.
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