«Торпедо» — «Витязь»: ставка Германа Титова на игру КХЛ 19 сентября

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Витязь».



Ставка: ТБ 5 за 1.68.



«Торпедо» отдыхало на день больше, и это станет одним из решающих факторов. Тем более что «Витязю» в субботу пришлось играть тяжелейшую, выматывающую встречу с никитинским «Локомотивом». Поставил бы на уверенную победу хозяев. Подмосковная команда на старте тоже смотрится очень хорошо, но свежесть и креатив делают фаворитами подопечных Игоря Ларионова.



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Думаю, что голов будет немало. «Торпедо» даже против сверхоборонительного «Спартака» сумело создать немало моментов и победить в овертайме. «Витязь» так закрываться точно не сможет.

Болельщики Нижнего Новгорода увидят яркую зрелищную перестрелку с множеством заброшенных шайб. Так что выбираю ставку на тотал больше 5 шайб», — сказал Титов.



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Ещё один прогноз на матч «Торпедо» — «Витязь», кф 4.43.

Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 6.00.



Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».

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