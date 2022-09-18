«Торпедо» — «Витязь». Игорь Ларионов перетянет одеяло популярности на себя

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Витязь». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита хозяев: поставить на победу нижегородцев в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех гостей по итогам 60 минут оценивается в 3.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Витязь» 19 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра «Торпедо» — «Витязь» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.40.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Витязь» (19.09.2022)

19 сентября календарь регулярного первенства КХЛ насыщен интересными событиями. Для прогноза мы отобрали центральную игру, которая состоится в Нижнем Новгороде. Местное «Торпедо» после серии выездных встреч возвращается на домашний лёд. Автозаводцы принимают на арене «Нагорный» хоккейный клуб «Витязь». Бригада арбитров проведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

Яркой кометой ворвалось в регулярное первенство КХЛ нижегородское «Торпедо» под началом Игоря Ларионова. Прославленный центрфорвард сборной СССР получил приглашение возглавить команду перед стартом сезона-2022/2023. Хватало скептиков, предрекающих автозаводцам провальный старт. Они сомневались в умении Профессора с ходу выстроить рабочую тактическую схему.

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С первых же матчей торпедовцы продемонстрировали результативный атакующий хоккей, который очень понравился местным болельщикам. Несмотря на поражение в дебютной игре от магнитогорского «Металлурга» (4:5), наставник получил поддержку трибун. В дальнейшем это помогло команде собраться и выдать серию из трёх побед подряд над сильными соперниками с общим счётом 16:6.

Стоит отметить, что хозяева не зря потратили время на предсезонной подготовке для создания спецбригады по реализации численного преимущества. По итогам шести встреч нижегородцы отправили в ворота соперника девять шайб в большинстве. С показателем 25,7% они входят в десятку лучших коллективов лиги по розыгрышу лишнего игрока. Учтём, что комбинационный стиль торпедовцев заставляет их соперников останавливать атаки с нарушением правил, что увеличивает шансы автозаводцев поразить ворота.

Неудивительно, что «Торпедо» входит в число лидеров Западной конференции по количеству заброшенных шайб. За шесть встреч нижегородцы 23 раза зажигали красный свет за воротами соперника. В большой степени высокая результативность автозаводцев связана с отличной формой, которую набрал нападающий Алексей Кручинин. Форвард записал в актив уже девять очков.

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При составлении прогноза мы отметили, что подопечные Ларионова не только хорошо атакуют. Во встрече со «Спартаком» порадовала тренерский штаб «Торпедо» оборонительная линия. Нижегородцы выдержали напор красно-белых в основное время (1:1), а в овертайме индивидуальное мастерство Кенни Агостино принесло им важную победу. К тому же хозяева серьёзно усилили вратарскую бригаду, пригласив голкипера из Словакии Адама Гуску.

Их будущий соперник «Витязь» после серии из четырёх побед попал в полосу неудач. Подопечные Вячеслава Буцаева проиграли в трёх встречах кряду, причём в двух в основное время. Отметим также, что в двух матчах «богатырям» не удалось открыть счёт заброшенным шайбам.

В последнем матче с ярославским «Локомотивом» основное время и овертайм не порадовали болельщиков заброшенными шайбами. Серия буллитов осталась за железнодорожниками. Отметим дебют в текущем сезоне голкипера Максима Дорожко, который с ходу записал в актив «сухарь».

История очных матчей соперников насчитывает 47 игр. В 29 встречах верх взяли нижегородцы, а 18 побед записали на свой счёт хоккеисты «Витязя». Преимущество по заброшенным шайбам на стороне автозаводцев — 155:105. Стоит особо отметить, что на домашнем льду «Торпедо» практически не оставляет шансов «богатырям». Хозяева выиграли девять из последних десяти очных матчей.

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» хороши не только в атакующей игре, но и умеют качественно обороняться. Пополнение во вратарской бригаде, несомненно, усилит команду. При поддержке переполненных трибун автозаводцы постараются захватить инициативу с первых минут встречи. Весьма вероятно, что подопечные Игоря Ларионова добьются уверенной победы с разницей в две шайбы и больше. С учётом истории очных матчей рекомендуем обратить внимание на победу «Торпедо» с форой (-1.5) за коэффициент 2.39.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Витязь» 19 сентября 2022 года

«Торпедо» вернулось со сложного выезда в хорошем настроении. Команда обыграла в овертайме сильный «Спартак» (2:1) и на равных сражалась с «Ак Барсом» (1:2). На своей площадке нижегородцы действуют уверенно и создают много опасных моментов, плюс у них хорошо поставлена реализация численного преимущества. В свою очередь, «Витязь» после яркого старта несколько сдал. Весьма вероятно, что хозяева одержат уверенную победу.

Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1.5) за 2.39.

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