Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Витязь» с коэффициентом 4.43

Представляем вашему вниманию прогноз авторов Betassist на матч КХЛ «Торпедо» — «Витязь», который пройдёт в Нижнем Новгороде.

Ставка: тотал больше 7.5 гола за 4.43.

Нижегородцы в первых встречах регулярного первенства продемонстрировали яркий атакующий хоккей, вызвав пристальный интерес нейтральных болельщиков. Тем удивительнее было видеть игру торпедовцев в выездном противостоянии со «Спартаком».

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Подопечные Игоря Ларионова действовали с оглядкой на оборону и отдали инициативу сопернику. Команды в основное время забили по одному голу, а в овертайме индивидуальным мастерством блеснул Кенни Агостино. Он закрутил карусель у ворот красно-белых и лично поставил победную точку. Хозяева – на шестой позиции Западной конференции.



«Витязь» пока выстреливает исключительно сериями. Сначала «богатыри» выдали четыре победы подряд, затем три встречи проиграли. Стоит отметить, что в двух проигранных матчах гости не сумели открыть счёт заброшенным шайбам. Пока команда под управлением Вячеслава Буцаева располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Запада.

По итогам первых матчей можно сделать вывод, что хоккеисты из Нижнего полностью приняли модель игры Игоря Ларионова. «Торпедо» действует ярко и симпатично. Хозяева умеют атаковать большими силами или действовать строго от обороны. Проблемы «Витязя» с реализацией опасных моментов требуют корректировки звеньев и спецбригады большинства.

Весьма вероятно, что Буцаев не успеет исправить ошибки и «Торпедо» при горячей поддержке болельщиков возьмёт верх в домашней игре. Рекомендуем изучить ставку «победа «Торпедо» за 1.83. Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «тотал больше 7.5» за 4.43.

На первый взгляд, это слишком смело. Но тут нужно помнить, что в трёх из четырёх последних очных игр в Нижнем Новгороде было заброшено минимум восемь шайб. Почему бы и нет?

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